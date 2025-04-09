Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρουν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη φάμπρικα που είχε στηθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα των αδιάφθορων της ΕΛΑΣ, υπάλληλοι της ιατροδικαστικής λάμβαναν χρηματικά ωφελήματα για φύλαξη σορών στα ψυγεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, τόσο για περιπτώσεις που εξετάζονταν στο πλαίσιο παραγγελιών προανακριτικής Αρχής, όσο και για σορούς που δεν θα υποβάλλονταν σε ιατροδικαστική διερεύνηση και συνεπώς δεν επιτρεπόταν ούτε η μεταφορά, ούτε η φύλαξή τους στον χώρο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Μάλιστα, κατά παράβαση των καθηκόντων τους και εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα και τη θέση τους, μετά από σχετική συνεννόηση και συμφωνία με ιδιοκτήτες γραφείων τελετών, παραλάμβαναν-κατ’ εξακολούθηση- εντός της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας σορούς και προέβαιναν σε επιπρόσθετη περιποίηση- καλλωπισμό, καθώς και σε ταριχεύσεις, για τις οποίες στη συνέχεια εκδίδονταν ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις - βεβαιώσεις ταρίχευσης, οι οποίες έπειτα κατατίθονταν σε δημόσιες Αρχές.

Επιπλέον, στην ογκωδέστατη δικογραφία που σχηματίστηκε φέρεται να προέβαιναν έναντι αμοιβής σε φυλάξεις και περιποιήσεις σορών, καθώς και σε ταριχεύσεις χωρίς να πληρούνται οι υγειονομικές διατάξεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 μέλη της οργάνωσης (ιατροδικαστής, νεκροτόμος, απόστρατος αστυνομικός, εργολάβος κηδειών και δύο ιδιώτες), ενώ κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν να φυλάσσονται συνολικά 8 σοροί σε ειδικά διαμορφωμένο, ψυχόμενο, ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε χωρίς σχετική άδεια, υπό την εποπτεία δύο εκ των συλληφθέντων.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 48 ταυτοποιημένα άτομα, που -κατά περίπτωση- κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, απλή και άμεση συνέργεια, έκδοση και χρήση ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων, ψευδής υπεύθυνη δήλωση, υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα καθώς και της νομοθεσίας σχετικά με τα γραφεία τελετών-κηδειών καιλοιπών υγειονομικών διατάξεων.

Επίσης, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη ιατροδικαστής έχει βεβαιώσει ψευδώς ότι παραστάθηκε ως όφειλε σε διαδικασία ταρίχευσης ενώ για τον απόστρατο αστυνομικό ότι, όσο ήταν στην ενέργεια, αναλάμβανε την περαίωση του διαδικαστικού σκέλους, βεβαιώνοντας ψευδώς το γνήσιο υπογραφής της ανωτέρω.

