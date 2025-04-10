Τρεις συλλήψεις διακινητών αλλοδαπών στη Γαύδο

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Γαύδου για τον εντοπισμό 39 αλλοδαπών (36 άνδρες και 3 ανήλικοι) στην παραλία «ΤΡΥΠΗΤΗ» της Γαύδου, οι οποίοι είχαν καταφθάσει στην περιοχή με λέμβο.

Οι αλλοδαποί αρχικά μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας του δήμου Γαύδου και στη συνέχεια, με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο, στο λιμάνι της χώρας Σφακίων. Ακολούθως, οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, τρεις αλλοδαποί εκ των ανωτέρω, ηλικίας 29, 41 και 42 ετών, αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές τους. Σύμφωνα με δήλωση των αλλοδαπών, εκκίνησαν από τις ακτές «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» Λιβύης για να μεταφερθούν στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Οι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023 σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. «Συναυτουργία» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ενώ η λέμβος μεταφοράς καταστράφηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

