Μέσα σε κλίμα θλίψης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές της Κάιτη Γκρέυ, αποχαιρέτησαν στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης τη σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 100 ετών.

Νωρίτερα η σορός της είχε τεθεί σε 3ωρο λαϊκό προσκύνημα - Δείτε φωτογραφίες

«Μια τεράστια τραγουδίστρια, μεγάλη δασκάλα για εμάς τις λαϊκές τραγουδίστριες. Υπήρξε ένας θρύλος, μια μεγάλη κολώνα για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι» είπε για την Καίτη Γκρέυ η Χαρούλα Αλεξίου, η οποία βρίσκεται στο κοιμητήριο Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ίδιας της Καίτης Γκρέυ, οι φίλοι και οι συνάδελφοί της, την τίμησαν με δύο από τα αγαπημένα της τραγούδια, «Βουνό» και «Ξένα χέρια», που την ανέδειξαν ως μία από τις σημαντικότερες φωνές της εποχής της.

Η τραγουδίστρια Αγγελική Ηλιάδη, εγγονή της Καίτης Γκρέυ

Η Σοφία Βόσσου

Ο γιος της Κάιτη Γκρέυ, Φίλιππος Ηλιάδης, βρέθηκε από νωρίς δίπλα στη σορό της μητέρας του, χαιρετώντας τον κόσμο που προσερχόταν για να υποβάλλει τα σέβη του.

