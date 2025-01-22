Παπανικολάου στο skai.gr για Μασκ: Ο αυτισμός δεν είναι άλλοθι για τα πάντα

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Μετά τον χαιρετισμό του Ίλον Μασκ που προκάλεσε σάλο στην παγκόσμια κοινότητα εγείροντας συζητήσεις περί ναζισμού, ο Δημήτρης Παπανικολάου μιλάει στο skai.gr, επιχειρώντας να βάλει τα πράγματα στο σωστό τους πλαίσιο ως προς την επιχειρηματολογία που ακούγεται ως προς το φάσμα του αυτισμού.

Just in 🚨 CNN is claiming Elon Musk is a Nazi just moments after Trumps inauguration. pic.twitter.com/K7bw7Soi1X January 20, 2025

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, ο οποίος αγωνίζεται εδώ και χρόνια για την εξάλειψη του στίγματος του αυτισμού, πριν 4 χρόνια αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με Σύνδρομο Asperger, την πιο ήπια μορφή αυτισμού, την οποία φέρεται να έχει και ο ισχυρός άνδρας του X και της Tesla.

«Σίγουρα όσοι έχουν διαγνωστεί με αυτισμό δεν είναι όλοι ναζιστές. Σίγουρα σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων θα συναντήσεις και τέτοια άτομα, σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι όλοι οπαδοί του Αδόλφου Χίτλερ», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. «Στην περίπτωση του Μασκ, μιλάμε για έναν άνθρωπο χωρίς πολλές κοινωνικές δεξιότητες λόγω αυτισμού, καθώς μιλάει χωρίς φίλτρα. Αυτό μας έχει δείξει μέχρι στιγμής με τον χαρακτήρα του, ότι δεν ελέγχει τον εαυτό του. Προσέξτε, δεν μιλάμε για απλό ιδιώτη πια, αλλά για δημόσιο πρόσωπο που έχει δείξει δείγματα γραφής».

«Αυτισμός δεν είναι μόνο ικανότητες, είναι πρώτιστα ανάγκες»

Αναφορικά με τα επιχειρήματα που αναπαράγει μεγάλο μέρος του κόσμου ότι ο χαιρετισμός αυτός δεν ήταν ναζιστικός, αλλά αποτέλεσε μια «σπασμωδική κίνηση» που οφείλεται στον αυτισμό και το Asperger, υπογράμμισε κατηγορηματικά ότι «ο αυτισμός δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τα πάντα», διευκρινίζοντας:

«Ίσως η κίνηση να ήταν αυθόρμητη, ίσως όχι. Βέβαια, η εν γένει συμπεριφορά του σε συνδυασμό με άλλες κινήσεις δείχνει ότι βρίσκεται εκτός κλίματος. Δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Αυτό είναι κάτι που θα φανεί εν καιρώ. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι τα άτομα με αυτισμό δεν λένε εύκολα ψέματα μπροστά σε κόσμο, αφού κοκκινίζουν και βρίσκονται σε αμήχανη κατάσταση. Οπότε μπορεί πράγματι αυτή να είναι η ιδεολογία του. Ίσως, για αυτό θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο Μασκ την πρώτη του απάντηση επί του θέματος την έδωσε γραπτά στα social media πίσω από ένα πληκτρολόγιο».

Τέλος, υπογράμμισε ότι ο αυτισμός δεν είναι μόνο ικανότητες. «Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτισμός δεν είναι μόνο ο Ίλον Μασκ, ο οποίος είναι πολύ υψηλής λειτουργικότητας. Αυτισμός είναι πρώτιστα ανάγκες».

