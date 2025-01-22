Γκράφιτι σε όλο το Λιτόχωρο – Δύο νεαροί διώκονται για φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Τις καλλιτεχνικές τους «ανησυχίες» είχαν εκτονώσει σε όλο το Λιτόχωρο Πιερίας δύο αδέλφια που έκαναν γκράφιτι, κυρίως, σε εξωτερικούς τοίχους σπιτιών.

Πρόκειται για 19χρονο και 23χρονο σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η δικογραφία περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις γκράφιτι που έγιναν το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του περασμένου έτους, σε εξωτερικές επιφάνειες δύο σπιτιών και μία σε σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε προγενέστερο χρονικό διάστημα οι ίδιοι προκάλεσαν φθορές σε ακόμη 41 σπίτια, όπως επίσης σε τοίχο σχολείου και σε καθρέπτη διευκόλυνσης ορατότητας διερχομένων οχημάτων, στην ίδια περιοχή.

