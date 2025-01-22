Σε 1.968 ανήλθαν οι εργαζόμενοι που πήραν Δώρο Χριστουγέννων το 2024, μετά την παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, λαμβάνοντας συνολικά 1.373.574 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υποβλήθηκαν 945 καταγγελίες που αφορούσαν στη μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2024 σε 3.790 εργαζόμενους.

Μετά την παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, 453 επιχειρήσεις επέδειξαν συμμόρφωση, εξετάστηκαν 399 εργατικές διαφορές και καταβλήθηκαν σε 1.968 εργαζόμενους τα οφειλόμενα ποσά (1.373.574 ευρώ).

Σε 34 περιπτώσεις μη καταβολής υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία και στα Αστυνομικά Τμήματα για την κίνηση της διαδικασίας του αυτοφώρου.

Επιπλέον, 94 έλεγχοι είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

