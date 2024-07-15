Λογαριασμός
Καιρός: Στους 42 βαθμούς ανέβηκε ο υδράργυρος τη Δευτέρα - Δείτε πίνακα

Πάνω από 27 βαθμούς Κελσίου σε 153 σταθμούς από τους 510

Καιρός στην Ερμούπολη

Τους 42 βαθμούς άγγιξε η θερμοκρασία τη Δευτέρα στην περιοχή του Κιλκίς, ενώ ο υδράργυρος ανέβηκε πάνω από τους 40 σε πολλά σημεία της χώρας, καθιστώντας την κατάσταση ανυπόφορη σε πολλές περιπτώσεις.

Η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Ηλιόλουστο Κιλκίς (42.0 °C) και ακολούθησε η Πλαγιά Κιλκίς (41.8 °C) και η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας (41.6 °C). 

Δείτε τον πίνακα του Εθνικού Αστεροσκοπείου και τον χάρτη με τις ανώτερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα: 

Meteo

Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C σε 153 από τους 510 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.

