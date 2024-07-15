Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε στην ταράτσα επαγγελματικού κτιρίου επί της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα όπου επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά πιθανώς να ξεκίνησε από κάποια εξωτερική μονάδα κλιματισμού.

