Σαράντα επτά αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν αντιμετωπίσει το τελευταίο 24ωρο το Πυροσβεστικό Σώμα και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με 11 από αυτές να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και να χρειάζεται συνδρομή και από εναέρια μέσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα προτού απειλήσουν οικισμούς και μεγάλες δασικές εκτάσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

08:36, Πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Βιρσρίνη του Δήμου Αρριανών στην Ροδόπη σε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες, 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΕ 40 ΛΕΠΤΑ.

09:52, Πυρκαγιά στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Ηράκλειο Κρήτης σε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Στις 10:20 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Προφήτη Ηλία προς Ηράκλειο. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΕ 1 ΩΡΑ.

10:42, Πυρκαγιά στην περιοχή Θράψανο Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν 35 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΕ 40 ΛΕΠΤΑ.

11:57, Πυρκαγιά στην νήσο Τζιά (περιοχή Παραλία Λυγιάς) σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν 10 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 1 όχημα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Λυγιά προς Ποίσσες. ΣΕ 1,5 ΩΡΑ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΗΤΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΤΩΠΟ.

12:13, Πυρκαγιά στην περιοχή Κόμμα Λαμίας σε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν 22 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΕ 40 ΛΕΠΤΑ.

14:09, Πυρκαγιά στην νήσο Κέρκυρα (περιοχή Κουλούρα) σε δασική έκταση, επιχειρούν 21 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα 5 Α/Φ. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΕ 1 ΩΡΑ.

14:13, Πυρκαγιά στον Έβρο (περιοχή Κυριακή Σουφλίου) σε δασική έκταση, επιχειρούν 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 27 οχήματα 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα το 1 για εναέριο συντονισμό. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του ΓΕΕΘΑ.

14:39, Πυρκαγιά στα Ιωάννινα (περιοχή Σερζιάνα) σε δασική έκταση, επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 13 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ.

15:41, Πυρκαγιά σε 3 διαφορετικές εστίες στην Αιτωλοακαρνανία (περιοχή Οχθιά) σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΕ 2 ΩΡΕΣ.

15:52, Πυρκαγιά στο Κιλκίς (περιοχή Καλλιρόη) σε αγροτοδασική έκταση, επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 15 οχήματα 3 αεροσκάφη, και 1 ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΙΝΔΙΝΕΥΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ.

16:37, Πυρκαγιά στο Ηράκλειο Κρήτης (περιοχή Άνω Άκρια) σε αγροτοδασική έκταση, επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 14 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Στις 17:17, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Άνω Ακριά και στις 17:27, εκ 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Άνω Άκρια, Κάτω Άκρια, Μόρια και Ατσιπάδες προς Ασήμι. Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή διάσπαρτες εστίες.

