Ιχθυόσκαλα Χίου: Η καρδιά της αλιείας

Η Ιχθυόσκαλα της Χίου αποτελεί έναν κομβικό σταθμό για την αλιεία στο Βόρειο Αιγαίο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 80% της τοπικής παραγωγής μεταφέρεται άμεσα στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, τη μεγαλύτερη της χώρας.

Αυτή η "αιμορραγία" προϊόντων προς την Αθήνα είναι απαραίτητη για την απορρόφηση των ποσοτήτων που δεν μπορεί να καταναλώσει η τοπική αγορά, εξασφαλίζοντας καλύτερες τιμές για τους αλιείς λόγω της τεράστιας ζήτησης.

Το μεγαλύτερο "αγκάθι" είναι τα καύσιμα και τα μεταφορικά, ενώ οι νέοι δύσκολα μπαίνουν στο επάγγελμα λόγω του ρίσκου και της σκληρής φύσης της δουλειάς. Τι είπαν οι ίδιοι οι αλιείς στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

