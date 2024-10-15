Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες στο ΕΠΑΛ Πάτρας μεταξύ μαθητών κατέληξε σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, 17xronow μαθητής διαπληκτίστηκε με 18χρονο στο προαύλιο του σχολείου, στην περιοχή Κουκούλι, με αποτέλεσμα η λογομαχία να καταλήξει σε άγριο καυγά με γρονθοκοπήματα και να τραυματιστεί στο μάτι ο 18χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρίου για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε σύλληψη του 17χρονου, καθώς ο διευθυντής του σχολείου είχε ήδη καλέσει τους γονείς του φερόμενου ως δράστη και μετέβησαν μαζί με τον μαθητή στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου και ακολούθησε η σύλληψη του νεαρού και των γονιών του, για παραμέληση ανηλίκου.

Όμως, στη συνέχεια με προφορική εντολή του εισαγγελέα ο μαθητής και οι γονείς του αφέθηκαν ελεύθεροι, ως την ημέρα ορισμού της δίκης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας 17χρονος, διότι χθες το απόγευμα, σε σχολικό συγκρότημα, χτύπησε στο πρόσωπο, έναν 18χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο μάτι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του».

