Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Έχω έξυπνο μετρητή και πληρώνω ρεύμα περισσότερα από πριν

Για τον λογαριασμό που έλαβε, παρόλο που έχει έξυπνο μετρητή, έκανε καταγγελία στον ΣΚΑΙ ο Παναγιώτης Μέρμηγκας, κάτοικος Περάματος.
Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει έξυπνο μετρητή και τηλεμετρούμενο, που όπως εξήγησε, η μέτρηση πηγαίνει κατευθείαν στον server του ΔΕΔΔΗΕ που περνάει μετά στον πάροχο του. Όπως ανέφερε του ήρθε ένας λογαριασμός ο οποίος δεν έχει μετρήσεις πάνω και όταν απευθύνθηκε στον πάροχό του τον προέτρεψε να μιλήσει με τον ΔΕΔΔΗΕ.
Ο κ. Μέρμηγκας σημείωσε πως στον λογαριασμό αντί να γράφει έναντι ή εκκαθαριστικός αναφέρει κατ’ εκτίμηση ΔΕΔΔΗΕ.
Ο ίδιος κάλεσε τον ΔΕΔΔΗΕ και όπως δήλωσε η απάντηση που πήρε ήταν: «Συγγνώμη αλλά δεν προλάβαμε να σας εκκαθαρίσουμε τις μετρήσεις του λογαριασμού». Αποτέλεσμα ήταν όπως εξήγησε οι υπερδιπλάσιες κιλοβατόρες από αυτές που έχει καταναλώσει και υπερδιπλάσια επιδότηση απ’ότι του αναλογεί.
