Την έντονη προτίμηση των Τούρκων ταξιδιωτών στα ελληνικά νησιά και ειδικά στη Σάμο ανέδειξε σε σχετικό άρθρο το Focus.de.

Σύμφωνα με έρευνα του δημοφιλούς ενημερωτικού ιστότοπου της Γερμανίας, δεκάδες χιλιάδες τουρίστες από Τουρκία προτίμησαν τα ελληνικά νησιά - κυρίως του Βορείου Αιγαίου - έναντι εγχώριων προορισμών μετά την εφαρμογή της βίζας - εξπρές. Κυρίως οι γυναίκες από την Τουρκία που επισκέφτηκαν το νησί του Πυθαγόρα, φρόντισαν να προβάλουν την Σάμο σε κάθε ευκαιρία μετά το ταξίδι τους, εκθειάζοντας την ποιότητα αλλά και τις χαμηλότερες τιμές σε τουριστικές υπηρεσίες.

Εκτενές αφιέρωμα για τη Σάμο ως τον πλέον αγαπημένο προορισμό των Τούρκων παραθεριστών δημοσίευσε και η ιστοσελίδα Haberekspres.

Το άρθρο αναφέρει μεταξύ άλλων πως «το νησί είναι εύκολα προσβάσιμο ακτοπλοϊκώς και συναρπάζει τόσο με τις ιστορικές όσο και με τις φυσικές ομορφιές του. Ελιές, πευκοδάση και αμπελώνες "στολίζουν" το νησί από όλες τις πλευρές. Αυτή η καταπράσινη βλάστηση που συναντά τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης και όσους αναζητούν την ηρεμία.

Το Καρλόβασι προσελκύει την προσοχή με τα μονοπάτια που είναι συνυφασμένα με το πράσινο, την ιστορία και τους τοπικούς οίνους. Οι περιπατητικές διαδρομές είναι κατάλληλες τόσο για ερασιτέχνες πεζοπόρους όσο και για πιο έμπειρους αθλητές. Για τους λάτρεις της φύσης, ο Κέρκης προτείνεται ανεπιφύλακτα για την υπέροχη θέα και το μοναδικό κάλλος».

Ενέργειες των τοπικών αρχών για προσέλκυση των Τούρκων τουριστών

Σημειώνεται πως ο Δήμος Δυτικής Σάμου διερευνά ενέργειες σε συνεργασία με τουριστικούς φορείς για τη μεγαλύτερη διείσδυση στην Τουρκική αγορά, ενώ για τη φετινή σεζόν συνέβαλε στη δημιουργία της σύνδεσης Σίγκασικ - Καρλόβασι.

«Ξεδιπλώνουμε τη βεντάλια των δυνατοτήτων της Δυτικής Σάμου που ταιριάζει στο προφίλ των αναγκών του Τούρκου ταξιδιώτη που επιζητά την χαλάρωση και τη διασκέδαση αλλά και την αναζωογόνηση μέσα από activities και την επιμόρφωση μέσα από την γνωριμια με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Φέτος η τουριστική ροή από την Τουρκία ενισχύθηκε σημαντικά δίνοντας "τονωτικές ενέσεις" στην τοπική αγορά από αρχές της σεζόν», εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου Ευάγγελος Μαρνέζος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

