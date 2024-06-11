Δωρεάν θα πραγματοποιούνται από το πρωί της 12ης Ιουνίου 2024, οι διελεύσεις των μονίμων κατοίκων των δήμων Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων από τα διόδια του Ισθμού, μετά από σχετική επιστολή προς την Ολυμπία Οδό Α.Ε., του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις υποδομές, Νίκου Ταχιάου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, το Δημόσιο αναλαμβάνει να αποζημιώσει την εταιρία για την απώλεια εσόδων, λόγω των συγκεκριμένων δωρεάν διελεύσεων.

Μετά την κατεδάφιση της γέφυρας στον ανισόπεδο κόμβο Λουτρακίου και τη διακοπή της κυκλοφορίας της Παλαιάς Εθνικής Οδού, οι μόνιμοι κάτοικοι των προαναφερόμενων δήμων αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις τοπικές μετακινήσεις τους, καθώς η μόνη διαθέσιμη επιλογή είναι η χρήση του αυτοκινητόδρομου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου (Ολυμπία Οδός), όπου όμως, απαιτείται η καταβολή διοδίων. Προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα των συγκεκριμένων κατοίκων, αποφασίστηκε η διέλευση τους από την Ολυμπία Οδό, εντός των ορίων των δήμων τους, να γίνεται δωρεάν σε πρώτη φάση, μέχρι την αποκατάσταση και εγκατάσταση της βυθιζόμενης γέφυρας του Ισθμού, από την οποία υπάρχει εναλλακτική διέξοδος μετακίνησης των οχημάτων κάτω των 3,5 τόνων, οπότε και θα ανακοινωθούν νέες ρυθμίσεις.

Η δωρεάν διέλευση θα γίνεται με την επίδειξη εγγράφου ταυτοπροσωπίας και υπεύθυνης δήλωσης, επικυρωμένης, είτε μέσω του gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ, στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς: «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ και κάθε άλλο αρμόδιο Φορέα ή Αρχή»

Δηλώνω υπεύθυνα ότι

Α. Είμαι μόνιμος κάτοικος των Δήμων Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων ή Κορινθίων στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση και η παρούσα μετακίνησή μου γίνεται αποκλειστικά εντός των ορίων των ανωτέρω Δήμων με το ΙΧ όχημά μου με αριθμό κυκλοφορίας ……. [τίθεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος]. Η παρούσα επιδεικνύεται στον σταθμό διοδίων Ισθμού μαζί με επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ΑΔΤ, Διαβατήριο), και

Β. Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από την Ολυμπία Οδό με βάση το έννομο συμφέρον της για τον έλεγχο των διελεύσεων και την προστασία των δικαιωμάτων της και του Ελληνικού Δημοσίου (σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση στο www.olympiaodos.gr/privacy/ ).

Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, με αφορμή την υπογραφή της σχετικής απόφασης δήλωσε:

«Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα σε 48 ώρες προχώρησε στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό. Σήμερα, ανταποκρίνεται και πάλι με ισχυρά αντανακλαστικά, στην ανάγκη των μόνιμων κατοίκων των Δήμων Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων να συνεχίσουν τις μετακινήσεις στην περιοχή, χωρίς να πληρώνουν διόδια, όπως άλλωστε, συνέβαινε μέχρι σήμερα. Για την απόφαση αυτή, την οποία είχε προαναγγείλει από χθες, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί σύντομη διαβούλευση με τους Δημάρχους των οικείων Δήμων και τεχνική επεξεργασία με την εταιρία παραχώρησης. Αποτελεί μία προσωρινή και πάντως μικρής διάρκειας λύση. Εργαζόμαστε ήδη για να προχωρήσουμε στην κατασκευή νέας άνω διάβασης και να αποδώσουμε την Παλαιά Εθνική Οδό στην κυκλοφορία, όσο το δυνατόν πιο σύντομα».

