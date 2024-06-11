Λογαριασμός
Σύλληψη ενός ατόμου για πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο Κιλκίς - Καθάριζε το χωράφι του

Περιπολικό

Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα Τρίτη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ποντοηράκλεια Κιλκίς, κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Στη σύλληψη προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς και ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Εξάλλου, διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.881 ευρώ επιβλήθηκε σε ημεδαπό για πυρκαγιά που προκλήθηκε από τη χρήση καπνιστηρίου μελισσιών σε δασική έκταση στον δήμο Νέας Ζίχνης Σερρών.

Διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν, ακόμη, για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε οικόπεδο στο Λιποχώρι Πέλλας και για πυρκαγιά από ψησταριά σε υπαίθριο χώρο στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: εμπρησμός σύλληψη Κιλκίς
