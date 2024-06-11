Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου, εντόπισαν και συνέλαβαν 20χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστείες κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η διερεύνηση υποθέσεων ληστειών που διαπράχθηκαν το τελευταίο δίμηνο σε περίπτερο στο Παγκράτι και σε μίνι μάρκετ στο Βύρωνα, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 20χρονου και τον τερματισμό της εγκληματικής του δράσης.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, ο 20χρονος έχοντας επικεντρωθεί σε συγκεκριμένο περίπτερο και μίνι μάρκετ, εισέρχονταν, πρώτες πρωινές ώρες, φορώντας κουκούλα «full face» και υπό την απειλή μαχαιριού, αποσπούσε από τους υπαλλήλους χρηματικά ποσά. Συνολικά, εξιχνιάστηκαν 6 ληστείες με την ίδια μεθοδολογία που τελέστηκαν στα δύο καταστήματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων Ποινών.

