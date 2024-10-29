Συνελήφθη πρωινές ώρες της Παρασκευής, 25 Οκτωβρίου 2024, σε περιοχή της Σαντορίνης, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 20χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατείχε ταχυδρομικό δέμα που περιείχε περισσότερο από -1- κιλό ακατέργαστης κάνναβης.

Πώς εντοπίστηκε

Προηγήθηκε εντοπισμός του δέματος σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας ταχυδρομικών υπηρεσιών σε περιοχή του Μαρκοπούλου Αττικής, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχε αποσταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και με την έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών και τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Θήρας.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε ο 20χρονος να κατέχει το ταχυδρομικό δέμα, ο οποίος και συνελήφθη, ενώ από τις έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1- κιλό και -100- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των -1.100- ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

