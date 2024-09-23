Το ποσό των 101,53 εκατ. ευρώ θα λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τις καταστροφές από την κακοκαιρία «Ντάνιελ», μετά την απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών.

Ειδικότερα, σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών συμφώνησε να κινητοποιήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή βοήθειας στην Eλλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Αυστρία, και τη Γαλλία, σχετικά με έξι φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν το 2023. Η βοήθεια θα προέλθει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κινητοποιηθεί για συνολικό ποσό 1.028,54 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 231,78 εκατ. ευρώ ως προκαταβολών, εκ των οποίων αντίστοιχα:

101,53 εκατ. ευρώ για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα μετά τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τη μεσογειακή καταιγίδα «Ντάνιελ» σε πολλές τοποθεσίες στην κεντρική Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Θεσσαλίας, τον Σεπτέμβριο του 2023, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 25,38 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή 446,64 εκατ. ευρώ για την παροχή βοήθειας στην Ιταλία μετά από πλημμύρες που προκλήθηκαν από εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή Emilia-Romagna τον Μάιο του 2023 (378,83 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ποσού 94,71 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή, και στην περιοχή της Τοσκάνης τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2023 (67,81 εκατ. ευρώ) 428,41 εκατ. ευρώ για παροχή βοήθειας στη Σλοβενία μετά από πλημμύρες που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα τον Αύγουστο του 2023, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 100 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή 20 εκατομμύρια ευρώ για παροχή βοήθειας στην Αυστρία μετά από πλημμύρες που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις στις νότιες περιοχές της τον Αύγουστο του 2023 και 46,76 εκατ. ευρώ για την παροχή βοήθειας στη Γαλλία μετά από πλημμύρες που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις στην πρώην περιοχή Nord-Pas-de-Calais τον Νοέμβριο του 2023, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 11,69 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.