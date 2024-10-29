Λογαριασμός
Κατεσβέσθη η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σέριφο

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν επίγειες δυνάμεις και εναέριο μέσο - Ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάγια το πρωί της Τρίτης

UPDATE: 09:26
Πυροσβεστική

Κατεσβέθη η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάγια, στη Σέριφο.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν επίγειες δυνάμεις και 1 αεροσκάφος, ενώ θα μεταβούν προληπτικά ακτοπλοϊκώς από Πάρο 4 πυροσβέστες με 1 όχημα.

