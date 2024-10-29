Κατεσβέθη η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάγια, στη Σέριφο.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν επίγειες δυνάμεις και 1 αεροσκάφος, ενώ θα μεταβούν προληπτικά ακτοπλοϊκώς από Πάρο 4 πυροσβέστες με 1 όχημα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάγια, στη νήσο #Σέριφο. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 1 Α/Φ, ενώ θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Πάρο 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 29, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.