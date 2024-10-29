Κατεσβέθη η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάγια, στη Σέριφο.
Για την κατάσβεσή της έσπευσαν επίγειες δυνάμεις και 1 αεροσκάφος, ενώ θα μεταβούν προληπτικά ακτοπλοϊκώς από Πάρο 4 πυροσβέστες με 1 όχημα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάγια, στη νήσο #Σέριφο. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 1 Α/Φ, ενώ θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Πάρο 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 29, 2024
Πηγή: skai.gr
