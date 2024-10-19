ΙΣΑ- παράνομες συνταγογραφήσεις: Ζητά τα ονόματα των γιατρών που εμπλέκονται

«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γιώργος Πατούλης αναφορικά με τις αποκαλύψεις για παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων.

Σε επιστολή του προς τον υπουργό υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη ο ΙΣΑ ζητά να ενημερωθεί για τα στοιχεία εμπλεκόμενων γιατρών της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να επιληφθεί του θέματος, ασκώντας τις εκ του νόμου και του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, τις αρμοδιότητές του.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης ο υπουργός αναφέρθηκε σε «τουλάχιστον 100 ύποπτες περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης εις βάρος του ΕΟΠΥΥ» και όπως αναφέρει ο ΙΣΑ στην επιστολή του δεν πρόκειται για « υπερσυνταγογράφηση. Αυτό είναι καθαρή απάτη και μας ντροπιάζει όλους. Γι' αυτό, σας ζητάμε να μας ενημερώσετε για τα στοιχεία εμπλεκόμενων γιατρών της περιοχής ευθύνης του συλλόγου μας όταν χρονικά το κρίνετε σκόπιμο, ώστε να επιληφθεί και ο ΙΣΑ».

Προσθέτει ότι «οι γιατροί αυτοί αποτελούν μία θλιβερή αλλά ελάχιστη μειοψηφία, «ένα πολύ μικρό κλάσμα γιατρών μπροστά σε χιλιάδες γιατρούς που κάνουν ευόρκως τη δουλειά τους», οι οποίοι «στηρίζουν με μόχθο το Σύστημα Υγείας της χώρας». Καταλήγει ότι «για την τιμή των πολλών, και όχι μόνο γιατρών, πρέπει τέτοιες συμπεριφορές να τιμωρούνται παραδειγματικά»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

