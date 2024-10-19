Νέος σεισμός 4.8 Ρίχτερ στην Κρήτη, ανοιχτά της Σητείας

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε ότι σήμερα, στις 10:08 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.8 στην κλίμακα Ρίχτερ, ανοιχτά της Σητείας στην Κρήτη.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 25 Χλμ. ΝΑ του Γουδουρά Λασιθίου (αρχική εκτίμηση 13 χλμ. ΝΝΑ της Ζάκρου) με εστιακό βάθος 8.1 (θεωρείται επιφανειακός).

Στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί πριν μερικές ημέρες δόνηση 4,4 Ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

