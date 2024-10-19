Ποσότητα κάνναβης που ξεπερνά τον ένα τόνο, καθώς και 1.253 δενδρύλλια κάνναβης, βρήκαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας της Τρίπολης μέσα σε φυτεία σε αγροτoδασική περιοχή του δήμου Τρίπολης, στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, εντοπίστηκε η οργανωμένη φυτεία κάνναβης, αποτελούμενη από 28 επίπεδα, σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, με πυκνή βλάστηση και φυσική κάλυψη, συνολικής έκτασης περίπου 35 στρεμμάτων.

Στην φυτεία καλλιεργούνταν συνολικά 1.253 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως περίπου 3,5 μέτρων και, σύμφωνα με την Αστυνομία, υπολογίζεται πως τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκόμιζαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης θα έφταναν τα 10.000.000 ευρώ.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του δήμου Τρίπολης ένας 37χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για ναρκωτικά και περί αλλοδαπών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς του.

Εκτός από την ποσότητα των δενδρυλλίων, στον χώρο της φυτείας βρέθηκαν ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους ενός τόνου, 398 κιλών και 934 γραμμαρίων, μία ζυγαριά ακριβείας, εργαλεία σχετικά με την καλλιέργεια και συσκευασία των ναρκωτικών ουσιών, σκηνές διαμονής, καθώς και αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός.

Επιπρόσθετα, λόγω της δύσβατης και δυσπρόσιτης περιοχής, της μορφολογίας του εδάφους, του μεγάλου όγκου των φυτών κάνναβης και των ποσοτήτων κάνναβης που βρέθηκαν στο χώρο της φυτείας, καθώς και του καλλιεργητικού εξοπλισμού, χρησιμοποιήθηκε ελικόπτερο τύπου «SUPER PUMA», της υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη μεταφορά τους.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας της Τρίπολης συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.



