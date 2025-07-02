Λογαριασμός
Σήμερα το «τελευταίο αντίο» στην Ηρώ Καριοφύλλη - Στις Σέρρες η κηδεία της δημοσιογράφου

Hνεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί από τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Νέου Σκοπού Σερρών, στις 11:30 το πρωί

Ηρώ Καριοφύλλη

Συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πουν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην Ηρώ Καριοφύλλη, την γνωστή δημοσιογράφο του αστυνομικού ρεπορτάζ η οποία άφησε την τελευταία της πνοή την Τρίτη το πρωί 1/7/2025 έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη, 2 Ιουλίου στις στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τις Σέρρες. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ,  η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί από τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Νέου Σκοπού Σερρών στις 11:30 το πρωί. 

Πηγή: skai.gr

