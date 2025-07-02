Συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πουν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην Ηρώ Καριοφύλλη, την γνωστή δημοσιογράφο του αστυνομικού ρεπορτάζ η οποία άφησε την τελευταία της πνοή την Τρίτη το πρωί 1/7/2025 έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη, 2 Ιουλίου στις στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τις Σέρρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί από τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Νέου Σκοπού Σερρών στις 11:30 το πρωί.

Πηγή: skai.gr

