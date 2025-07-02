Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 64χρονος για ασέλγεια ανήλικου αγοριού

Στη φυλακή θα οδηγηθεί ένας 64χρονος ο οποίος καταδικάστηκε από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο στη Θεσσαλονίκη για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου, γιου του φίλου του.

Το Κακουργιοδικείο επέβαλε τη Δευτέρα ποινή κάθειρξης 5 ετών, καθώς δέχτηκε την αναγνώριση του ελαφρυντικού του προτέρου σύννομου βίου και μείωσε την πρωτόδικη ποινή μετά την οποία είχε μείνει ελεύθερος. Ωστόσο, το δικαστήριο τώρα αποφάσισε να τον καταδικάσει σε ποινή κάθειρξης και να εκτίσει την ποινή του.

Η δικαιοσύνη άρχισε να ασχολείται με την υπόθεση το 2021 όταν οι γονείς του θύματος κακοποίησης βρήκαν τη δύναμη να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 2017, όταν ο γιος τους σε ηλικία 14 χρόνων τους εκμυστηρεύτηκε τι συνέβη, ξεκίνησαν έναν αγώνα για να τον συνεφέρουν, αναφέρει το voria.gr.

Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο ο 14χρονος τους περιέγραψε πώς ο κατηγορούμενος τον κακοποιούσε σεξουαλικά εκμεταλλευόμενος την απουσία του πατέρα του από το σπίτι. Τον έπεισε να μην μιλάει σε κανέναν για όσα υπέστη και υφίσταται από το 2014 μέχρι το 2017 όταν ήταν 11 έως 14 χρόνων.

Στην κατάθεσή του το θύμα ανέφερε με ποιόν τρόπο τον προσέγγιζε εκμεταλλευόμενος τη στενή οικογενειακή σχέση που είχαν. Και μετά ξεκίνησε ο εφιάλτης των παρενεργειών από τις καταστάσεις που πέρασε. Όπως αναφέρθηκε τα ψυχολογικά προβλήματα ήταν τέτοια που για 5,5 χρόνια χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε κέντρο διατροφικών διαταραχών. Ήταν σοκαριστικό όταν ειπώθηκε πως επί 167 ώρες είχε εποπτευόμενη σίτιση.

Από την άλλη ο κατηγορούμενος επέμεινε στην άρνησή του για όσα καταδικάστηκε ότι έκανε στον ανήλικο, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποστηρίχθηκε ότι ο νεαρός είναι μυθομανής και ότι έχει ψυχιατρικό πρόβλημα.

Ο κατηγορούμενος δεν ήταν παρών την ημέρα της απαγγελίας της απόφασης και θα οδηγηθεί στις φυλακές όταν εντοπιστεί.

