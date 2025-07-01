Πέθανε η δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών η δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η δημοσιογράφος, που εργαζόταν στον Alpha, υπηρέτησε για χρόνια το αστυνομικό ρεπορτάζ και η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη.

Η δημοσιογράφος είχε μιλήσει πριν από έναν χρόνο σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Όπως είχε αναφέρει: «Επειδή οι συνάδελφοί μου γνωρίζουν ότι υπάρχουν δύσκολες στιγμές στη ζωή μου όπως αυτή τη στιγμή, εδώ και περίπου 1 χρόνο εξαιτίας αυτής της δύσκολης στιγμής έχω αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα. Παλεύω για πράγματα που οι άλλοι θεωρούν αυτονόητα. Οι συνάδελφοί μου είναι πραγματικά η οικογένειά μου».

«Ο μόνος που μπορεί να σε καταλάβει είναι αυτός που το έχει βιώσει στο πετσί του. Το να πω ότι πρέπει να έχουμε καλή ψυχολογία είναι δεδομένο αλλά πείτε μου πού το πουλάνε το κουμπί να το πατήσω να είμαι όλη μέρα ζεν. Όταν έρχονται τα άσχημα νιώθω ότι βγάζει ο άνθρωπος από μέσα του μια δύναμη που δεν την ήξερε», σημείωσε.

Για τους ανθρώπους που περνούν δύσκολα είχε στείλει το μήνυμα: «Θα πέσετε αλλά θα ξανασηκωθείτε».

Συλλυπητήρια από το ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Βαθιά θλίψη για τον θάνατο της Ηρούς Καριοφύλλη εκφράζει η ΝΔ: «Ένα εκλεκτό μέλος της δημοσιογραφικής οικογένειας, μια μαχητική και ασυμβίβαστη συνάδελφος, που ξεχώρισε σε όλη την πορεία της για το ήθος και τον επαγγελματισμό της, μα πάνω απ’ όλα για το πάθος της για τη δημοσιογραφία. Στους οικείους της απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

«Η Ηρώ Καριοφύλλη ήταν μια μαχητική ρεπόρτερ, πάντα στην πρώτη γραμμή των γεγονότων με πολλές δημοσιογραφικές πρωτιές» επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ σε συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατο της δημοσιογράφου.

Σημειώνει ότι «υπηρέτησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα με αντικειμενικότητα και ξεχώριζε για το ήθος και τον δυναμισμό της», ενώ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους της

