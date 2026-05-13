Ηράκλειο: Βρετανός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία εν ώρα πτήσης

Αναστάτωση προκάλεσε ένας 39χρονος Βρετανός σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το Ηράκλειο, όταν άρχισε να γίνεται επιθετικός προς τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με το Creta24, ο 39χρονος με τη 37χρονη σύζυγό του και το παιδί τους, πετούσαν την Τρίτη για το Ηράκλειο.

Και οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοόλ, όμως ο 39χρονος ήταν επιθετικός και απειλητικός προς τη γυναίκα και μάλιστα μπροστά στο ανήλικο παιδί τους.

Το πλήρωμα προσπάθησε να… συγκρατήσει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους στο «Νίκος Καζαντζάκης», οπότε και αστυνομικοί του Α.Τ. αερολιμένα συνέλαβαν τον άνδρα.

