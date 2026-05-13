Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από βρογχίτιδα

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά με ένα βρέφος 7 μηνών να χάνει τη ζωή του, λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού.

Το μωρό βρισκόταν στην Κρήτη μαζί με την οικογένειά του για διακοπές όταν αρρώστησε, με τους Ολλανδούς γονείς του να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διέγνωσαν βρογχίτιδα, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Από εκεί, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, αφού το βρέφος είχε εκ γενετής προβλήματα υγείας και το ιατρικό του ιστορικό ήταν βεβαρυμμένο.

Το 7 μηνών μωρό μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, όπου οι γιατροί έκαναν μεγάλες προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν, με το βρέφος να αφήνει στο νοσοκομείο την τελευταία του πνοή.

Πηγή: skai.gr

