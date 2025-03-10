Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη του αιματηρού περιστατικού, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε, ο δράστης ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, μετά από λογομαχία με το 33χρονο θύμα, τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε στο ισχίο.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.