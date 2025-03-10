Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 33χρονο

Μετά από λογομαχία, ο δράστης που έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε και τραυμάτισε 33χρονο σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων και αναζητείται έκτοτε

Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη του αιματηρού περιστατικού, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε, ο δράστης ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, μετά από λογομαχία με το 33χρονο θύμα, τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε στο ισχίο. 

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηράκλειο πυροβολισμός δράστης έρευνες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark