Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική καθώς τυλίχτηκαν στις φλόγες δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα στα Κάτω Πατήσια.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3 τα ξημερώματα όπως είπε στον ΣΚΑΪ η ιδιοκτήτρια του ενός οχήματος, άκουσε μεγάλο θόρυβο, βγήκε έξω και βρήκε το όχημά της τυλιγμένο στις φλόγες. Δεν είδε ωστόσο κάποια ύποπτη κίνηση.

Η φωτιά επεκτάθηκε και στο μπροστινό αυτοκίνητο που υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές.

Το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διεξάγει έρευνες για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ το σενάριο που εξετάζεται είναι ο εμπρησμός.

