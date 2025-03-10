Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Βάρης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στην οδό Τερψιχόρης, ένα ΙΧ προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ένα τοιχίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 22χρονος ενώ ένας συνομήλικός του τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Βούλας.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οι διασώστες προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν το θύμα.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του ΣΚΑΪ, το καπό του αυτοκινήτου λύγισε ενώ πέτρες από το τοιχίο βρίσκονται δύο μέτρα μακριά, δείχνοντας πόσο σφοδρή ήταν πρόσκρουση του ΙΧ.

