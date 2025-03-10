Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Κυριακής στη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, περίπου 60 – 70 άτομα, όλοι Αιγύπτιοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με 16 άτομα να τραυματίζονται, ενώ 9 κατέληξαν στο νοσοκομείο, με τραύματα στα άνω και τα κάτω άκρα.

Οι 7 χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και 2 άτομα στο «Αγλαΐα Κυριακού» για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι ηλικίες των τραυματιών είναι από 15 έως 25 ετών.

Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Ωρωπού.

Πηγή: skai.gr

