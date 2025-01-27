Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας και συγκεκριμένα λίγο μετά τις 10 το ζευγάρι που συνελήφθη το πρωί της Κυριακής για την φριχτή κακοποίηση του 3χρονου αγοριού το οποίο συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου.

Πρόκειται για την 26χρονη μητέρα του παιδιού και τον 44χρονο σύντροφό της, οι οποίοι κρατούνται στα κρατητήρια και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το cretapost ήδη η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για άσκηση σωματικής βλάβης σε αδύναμο άτομο, για οπλοκατοχή και κατοχή εξαρτησιογόνων ουσιών.Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται ως προς τον ρόλο τόσο της μητέρας όσο και του συντρόφου της στην κακοποίηση του παιδιού καθώς ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος από τους δύο προχωρούσε σε αυτές τις φριχτές πράξεις ή αν ήταν από κοινού. Πληροφορίες θέλουν ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον ενώ ο 44χρονος, οποίος είναι τοξικομανής, είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην σύζυγό του το 2022.

Οι φωνές που αποκάλυψαν τη φρίκη

Οι φωνές που ακούγονταν από το σπίτι, στην περιοχή της Θερίσσου, κινητοποίησαν μια νεαρή γυναίκα, που μένει κοντά στο σπίτι όπου το 3χρονο αγοράκι, ζούσε τη φρίκη.

«Ξύπνα, ξύπνα» φώναζε το ζευγάρι στο 3χρονο αγγελούδι που ήταν αναίσθητο. Αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα της κατάστασης κάλεσε το ΕΚΑΒ, αναφέρει το creta24.Το παιδί που ήταν σε κωματώδη κατάσταση, έφτασε γρήγορα στο ΠΑΓΝΗ, όμως τα νέα δεν ήταν καλά. Φέρει κακώσεις σε όλο το σώμα και το κεφάλι, εισήχθη στη ΜΕΘ και η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι γιατροί, που αντιλήφθηκαν αμέσως ότι το μικρό αγόρι έχει κακοποιηθεί άγρια, ειδοποίησαν την αστυνομία όπου και συνέλαβαν την 26χρονη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, το αγοράκι φέρει και παλαιότερα χτυπήματα στο σώμα του.

Τι βρήκαν στο σπίτι του ζευγαριού

Μέσα στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν αεροβόλο όπλο, τμήμα κυνηγετικού όπλου, ξύλινο ρόπαλο και ναρκωτικά χάπια.

H 26χρονη, που είναι από την Αθήνα, φέρεται να μετακόμισε με τον 3χρονο γιο της στο Ηράκλειο πριν από τρεις μήνες.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται:

«Συνελήφθησαν σήμερα (26.01.2025) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, δυο ημεδαποί (άντρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας ,σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, έκθεση και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος ανηλίκου .

Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς σε έρευνα που έγινε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχεθήκαν:

αεροβόλο όπλο

τμήμα κυνηγετικού όπλου

ξύλινο ρόπαλο

ναρκωτικά χάπια για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή

Ανήλικος μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».

Οι δραματικές στιγμές πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ

Το μόλις 3 ετών αγοράκι μεταφέρθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής με βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι, ρήξη κοιλιακής αορτής και βαριά χτυπήματα στο σώμα του, εκχυμώσεις, μώλωπες, εκδορές και καψίματα, από διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του είναι βαρύτατη. Το παιδί εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Δραματικές στιγμές ωστόσο εκτυλίχθηκαν πριν φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο όπου βρέθηκε αιμόφυρτο το 3χρονο αγόρι στη Θέρισο, καθώς το παιδί έχανε συνεχώς τις αισθήσεις του. Η πιο σοκαριστική πτυχή της υπόθεσης σύμφωνα με το neakriti ήταν η αγωνιώδη προσπάθεια ενός 17χρονου κοριτσιού το οποίο έσπευσε με θάρρος και αυτοθυσία να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο άτυχο παιδάκι όταν αυτό κατέρρεε ξανά και ξανά. Μάλιστα φαίνεται να έκανε ακόμη και προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα όχι μόνο παρείχε τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν και εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μάλιστα, όπως αναφέρουν μαρτυρίες, το παιδάκι επανερχόταν και ξαναέχανε τις αισθήσεις του, με τη 17χρονη να παλεύει ασταμάτητα για να το κρατήσει στη ζωή μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Φτάνοντας με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ, οι γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους καθώς το αγοράκι έχει ξυλοκοπηθεί άγρια, με συνέπεια να υποστεί τόσο κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όσο και ρήξη κοιλιακής αορτής, γι’ αυτό και μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο. Πάνω στο βασανισμένο κορμάκι του οι γιατροί εντόπισαν συγκλονισμένοι ακόμη και εγκαύματα από τσιγάρα.

