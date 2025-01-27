Πιστοί κάθε ηλικίας, από την Ελλάδα αλλά και την Αλβανία βρέθηκαν την Κυριακή στον Ι.Ν. του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο.

Το σκήνωμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου θα αναχωρήσει από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών σήμερα Δευτέρα στις 10 το πρωί υπό τους ήχους της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού και από την Ελλάδα θα μεταφερθεί στην Αλβανία αύριο Τρίτη, 28 Ιανουαρίου, οδικώς, μέσω του συνοριακού σταθμού της Κακαβιάς, όπου θα τον αποχαιρετίσει τιμητικό άγημα.

Θα το συνοδεύσουν ο μητροπολίτης Απολλωνίας και Φίερι Νικόλαος, ο επίσκοπος Κρούγιας Αναστάσιος και οι ιερείς π. Χαράλαμπος Γκιόκας και π. Σπυρίδων Τοπάντζας, οι οποίοι υπήρξαν στενοί συνεργάτες και συνοδοιπόροι του στην αναγέννηση της Εκκλησίας της Αλβανίας ύστερα από δεκαετίες διωγμών.

Εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος, συνοδός του σκηνώματος θα είναι ο αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος.

Υπενθυμίζεται ότι από το Σάββατο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας ανακοινώνει ότι η υποδοχή του σκηνώματος του μακαριστού Aρχιεπισκόπου κυρού Αναστασίου στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα θα λάβει χώρα την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025 στις 4:00 το απόγευμα τοπική ώρα (5:00 ώρα Ελλάδος).

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί τοπική ώρα (12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος) μετά τη Θεία Λειτουργία.

Πηγή: skai.gr

