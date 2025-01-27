Κως: 61χρονος χτύπησε και μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον ύπνο της

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Κω με έναν άνδρα να κατηγορείται πως μαχαίρωσε την σύζυγό του στον ύπνο της.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 61χρονος χτύπησε την γυναίκα αρχικά με μεταλλικό σωλήνα στο κεφάλι και στη συνέχεια άρχισε να την μαχαιρώνει προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στα χέρια και το λαιμό.
Η γυναίκα κατάφερε να γλιτώσει και έτρεξε για βοήθεια στον γείτονά της, που ήταν αστυνομικός, ο οποίος κάλεσε το ΕΚΑΒ και τους συναδέρφους του.
Η γυναίκα ζήτησε να της χορηγηθεί το panic button και οι αστυνομικοί συνέλαβαν το σύζυγο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
