Απόψε στις 21.00 στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ το αφιέρωμα στον μακαριστό προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας Αναστάσιο

Στον Μακαριστό Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας Αναστάσιο είναι αφιερωμένη η εκπομπή Prime Time του ΣΚΑΪ, απόψε στις 21:00.

Ο Αρχιεπίσκοπος με το θεόπνευστο όραμα και την ακάματη εργασία, που επί 33 και πλέον έτη προσέφερε αδιαλείπτως τη θυσιαστική διακονία του, ανοικοδόμησε εκ βάθρων την εκκλησιαστική ζωή, ανήγειρε εκατοντάδες ναούς, συνέστησε εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα και ανέδειξε νέο κλήρο, είχε συνομιλήσει με τον Αλέξη Παπαχελά παραχωρώντας του αποκλειστική συνέντευξη.

Απόψε στις 21:00, η ιεραποστολική ζωή του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου, οι δυσκολίες, οι μάχες και τα έργα του στην Αφρική και την Αλβανία, στη συγκλονιστική εξιστόρηση στον Αλέξη Παπαχελά.

Πηγή: skai.gr

