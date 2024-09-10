Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας "ATENA" που πλήττει από χθες τη χώρα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο "Χ" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας «οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν και θα ενταθούν από σήμερα το βράδυ κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Θάσος, Σαμοθράκη, Λήμνος και 'Αγ. Ευστράτιος)», ενώ προσθέτει ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ειδικότερα ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει:

«Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας "ATENA" που πλήττει από χθες τη χώρα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, αλλά και όπως αναφέρει το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν και θα ενταθούν από σήμερα το βράδυ κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Θάσος, Σαμοθράκη, Λήμνος και Άγ. Ευστράτιος). Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν προβλήματα που θα προκαλέσουν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων(ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε σήμερα στις 13:30 τοπική ώρα, η κακοκαιρία Αtena που συνοδεύεται από βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο κινείται ανατολικά και επηρεάζει τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24).

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Μέχρι τις βραδινές ώρες της Τρίτης (10-9-2024) στη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στα βόρεια). Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα έντονα. Από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (11-09-24) στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία. Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στην ανατολική Μακεδονία προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως έντονα. Από το βράδυ της Τρίτης (10-09-24) έως τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα τη νύχτα της Τρίτης (10-09-24) και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Θάσος, Σαμοθράκη, Άγ. Ευστράτιος και Λήμνος) προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως έντονα ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα έντονα.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

