Συνολικά 2.152 κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.660 εκτροφές έχουν καταγραφεί από τις 6 έως τις 19 Απριλίου 2026, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις συνολικές θανατώσεις αιγοπροβάτων, εξαιτίας της νόσου, να φτάνουν στις 486.666.

Το εν λόγω διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 5 νέα κρούσματα, τα οποία εντοπίστηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας (1), Ευρυτανίας (1) και Ηλείας (3). Ειδικότερα, θετικοί εκτροφείς καταγράφηκαν στις 8/4/2026 στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, στις 14/4/2026 στην Π.Ε. Ευρυτανίας και στις 16/4/2026 εκ νέου στην Π.Ε. Ηλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, το διάστημα από 14/10/2025 έως 19/04/2026 έχουν διενεργηθεί συνολικά 60.499 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 99 παραβάσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 98 συλλήψεις.

Τέλος, μόνο για το διάστημα από 01/02/2026 έως 19/04/2026, οι έλεγχοι ανήλθαν σε 43.764, οι βεβαιωμένες παραβάσεις σε 59 και οι συλλήψεις σε 61.

Πηγή: skai.gr

