Φωτιά σε επαγγελματικό χώρο στη Βάρης - Κορωπίου

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα 

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε επαγγελματικό χώρο επί της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ. 

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. 

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Βάρη Πυροσβεστική
