Φωτιά σε επαγγελματικό χώρο στη Βάρης - Κορωπίου

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε επαγγελματικό χώρο επί της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο επί της λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 26, 2025
Πηγή: skai.gr
