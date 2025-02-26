Φωτιά σε επαγγελματικό χώρο στη Βάρης - Κορωπίου

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε επαγγελματικό χώρο επί της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο επί της λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 26, 2025

Πηγή: skai.gr

