Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στο Ηράκλειο Κρήτης - Τραυματίστηκαν ένας 25χρονος και ένας 27χρονος

Ο 25χρονος έλαβε ήδη εξιτήριο, ενώ ο 27χρονος υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση - Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα, έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης επί της Λεωφόρου Ίκαρου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, άνδρας που αναζητείται άρχισε να πυροβολεί , με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δυο ανδρών 25 και 27 ετών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο 25χρονος που έλαβε ήδη εξιτήριο, φέρεται να τραυματίστηκε στο ισχίο ενώ ο 27χρονος φέρεται να έχει τραύματα στους μηρούς και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα.

