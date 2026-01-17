Ηράκλειο: Νέες αφίξεις μεταναστών - Εντοπίστηκαν 34 άτομα στους Καλούς Λιμένες

Συνολικά 34 άτομα που αποβιβάστηκαν στην περιοχή Καλοί Λιμένες του Δήμου Φαιστού, εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου 2026. Τα 34 άτομα έγιναν αντιληπτά από ιδιώτη, ενώ άμεσα ενημερώθηκαν και έφτασαν στο σημείο Λιμενικές αρχές. Σύμφωνα με το Λιμενικό, μέσα στην ημέρα αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

