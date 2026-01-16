Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 21:30 της Παρασκευής σε κτίριο που ανήκε σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην περιοχή των Κάτω Πατησίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Νιρβάνα, στις Τρεις Γέφυρες, και στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής, όπως μεταδίδει το Orange Press.

Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τη φωτιά προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το κτίριο στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά κάηκε, σχεδόν, ολοσχερώς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.