Σήμερα 17 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αντωνίου του Μεγάλου, Αγίου Θεοδοσίου του Μεγάλου ευσεβούς βασιλέως, Νεομάρτυρος Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων.

Γιορτάζουν:

Αντώνιος, Αντώνης, Τόνης, Νάκος, Αντώνας, Αντωνάκος, Τόνυ, Αντωνία, Αντωνούλα, Τόνια

Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης, Τεό *

Ανατολή ήλιου: 07:39 - Δύση ήλιου: 17:31

Σελήνη 28.2 ημερών

Πηγή: skai.gr

