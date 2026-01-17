Λογαριασμός
Μεγάλη γιορτή σήμερα 17 Ιανουαρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 07:39 - Δύση ήλιου: 17:31 - Σελήνη 28.2 ημερών

Εορτολόγιο

Σήμερα 17 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αντωνίου του Μεγάλου, Αγίου Θεοδοσίου του Μεγάλου ευσεβούς βασιλέως, Νεομάρτυρος Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων. 

Γιορτάζουν:

Αντώνιος, Αντώνης, Τόνης, Νάκος, Αντώνας, Αντωνάκος, Τόνυ, Αντωνία, Αντωνούλα, Τόνια
Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης, Τεό *

Ανατολή ήλιου: 07:39 - Δύση ήλιου: 17:31
Σελήνη 28.2 ημερών

Πηγή: skai.gr

