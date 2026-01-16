Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε επιχείρηση της ΒΙΠΕ Ηρακλείου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το βράδυ, σε σιλό που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ξυλείας στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατάφερε να αποκλείσει τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί στο εσωτερικό της επιχείρησης, αλλά και σε γειτονικές επιχειρήσεις. Στο σημείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, για προληπτικούς λόγους, θα παραμείνει καθόλη τη διάρκεια της νύχτας ένα όχημα με δύο πυροσβέστες.

