Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φορολογικό νομοσχέδιο: Ενίσχυση κινήτρου για μετατροπή ακινήτου από airbnb σε ενοίκιο

Για την τριετή απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος μισθωμάτων τα ακίνητα θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον ένα χρόνο και όχι τρία χρόνια σε βραχυχρόνια μίσθωση, όπως όριζε αρχικά η διάταξη.

βραχυχρόνια μίσθωση

Με αλλαγές στη διάταξη για τη χορήγηση φοροαπαλλαγής σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων μεταφέρουν τα σπίτια τους από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στις μακροχρόνιες ψηφίζεται σήμερα το φορολογικό νομοσχέδιο.

Για την τριετή απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος μισθωμάτων τα ακίνητα θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον ένα χρόνο και όχι τρία χρόνια σε βραχυχρόνια μίσθωση, όπως όριζε αρχικά η διάταξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βραχυχρόνια μίσθωση φορολογικό νομοσχέδιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark