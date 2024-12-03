Με αλλαγές στη διάταξη για τη χορήγηση φοροαπαλλαγής σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων μεταφέρουν τα σπίτια τους από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στις μακροχρόνιες ψηφίζεται σήμερα το φορολογικό νομοσχέδιο.

Για την τριετή απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος μισθωμάτων τα ακίνητα θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον ένα χρόνο και όχι τρία χρόνια σε βραχυχρόνια μίσθωση, όπως όριζε αρχικά η διάταξη.

