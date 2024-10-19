Αυξήθηκαν κατά 300.000 οι Έλληνες που μένουν στο ενοίκιο, προσεγγίζοντας τα 3 εκατομμύρια από 2,7 εκατομμύρια λίγο πριν από την πανδημία.

Όπως γράφει η Καθημερινή, - η αλματώδης άνοδος των τιμών των ακίνητων κατά 22% στην διετία (και κατά 80% τα τελευταία δέκα χρόνια) αποκλείει όλο και περισσοτέρους Έλληνες από την αγορά σπιτιού.

Από το 2019 μέχρι το τέλος του 2022 το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης υποχώρησε από το 75,4% στο 72,8%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων της αγοράς ακινήτων το πρόβλημα είναι εντονότερο στα δυο μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου το ποσοστό των ενοικιαστών είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, ενδεχομένως ακόμη και πάνω από το 35% των κάτοικων.



Πηγή: skai.gr

