Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 40χρονου με ποσότητες συνθετικής κάνναβης και αναβολικά

Ποσότητες συνθετικής κάνναβης και αναβολικά κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών συνέλαβαν για την υπόθεση έναν 40χρονο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χθες το πρωί σε μοτοσικλέτα, στο σπίτι και στην κατοχή του 40χρονου βρέθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., 71 συσκευασίες (βάρους 177,5 γρ.) συνθετικής κάνναβης- ποτ πουρί σε μορφή τριμμάτων, εννέα σακούλες (βάρους 2,5 κιλά) φυτικών αποσπασμάτων για παρασκευή και τυποποίηση, έξι φιαλίδια με διαυγές υγρό αναβολικών στεροειδών και 62 δισκία αναβολικών.

Ακόμη κατασχέθηκαν κενές συσκευασίες, ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

