Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 89χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς με κυνηγετική καραμπίνα σε γραφείο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στη Λουκάρεως, τραυματίζοντας 5 άτομα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 3 κακουργήματα και 6 πλημμεληματικές πράξεις.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, του αποδίδονται πλημμελήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και άλλων όπλων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό.

Προμελετημένη η επίθεση

«Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα, αποφάσισα να πάω» φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος.

Ο ίδιος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι τροποποίησε την καραμπίνα, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, ώστε να χωρά κάτω από την καμπαρντίνα του και να μπορεί να τη μεταφέρει χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της επίθεσης κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών ότι είχε αγοράσει τα δύο όπλα πριν από περίπου 5 χρόνια από Ρομά στην περιοχή της Καλαμάτας.

Το γεγονός ότι είχε προμηθευτεί τα όπλα χρόνια πριν, σε συνδυασμό με τον τρόπο που τα είχε μετασκευάσει, εκτιμάται από τους αστυνομικούς ως ένδειξη ότι ο 89χρονος σχεδίαζε εδώ και καιρό την επίθεση, την οποία υλοποίησε προχθές (28/4). Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό.

Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι σήμερα το απόγευμα με πλοίο της γραμμής προς Ανκόνα της Ιταλίας. Επιπλέον, ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε χθες το πρωί από το σπίτι του στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού παρέδωσε στις αρχές μια βαλίτσα και ένα σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του ο δράστης.

Βαλίτσα με 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ

Κατά την έρευνα στις χειραποσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε φακέλους που περιείχαν συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ. Στη βαλίτσα του βρέθηκαν ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, ξυραφάκια, τα φάρμακά του, ακόμη και το πιεσόμετρο του, καθώς και το διαβατήριό του, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε προετοιμαστεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

Εκτός από το περίστροφο με τα 6 φυσίγγια που βρέθηκε πάνω του μετά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις τσέπες του 8 ακόμη φυσίγγια για περίστροφο και ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, καθώς και 300 ευρώ. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια, βρέθηκαν ένα όπλο ρέπλικα και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Την ίδια ώρα, κοντά στο Πρωτοδικείο, στο σημείο όπου κινήθηκε μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ κυνηγετικά φυσίγγια, τα οποία φέρεται να πέταξε ο δράστης μετά τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό των τεσσάρων υπαλλήλων.

Κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι για άτομα άνω των 70 ετών

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει διαφορετική ποινική μεταχείριση για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, σε σχέση με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Το όριο αυτό θεωρείται «κλειδωμένο» και επηρεάζει τόσο το στάδιο της προφυλάκισης όσο και την εκτέλεση της ποινής μετά από καταδίκη.

Δεδομένης της νομοθεσίας ο 89χρονος αναμένεται μετά την απολογία του είτε να αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση είτε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Οι δικαστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κατ’ οίκον περιορισμό, εφόσον κρίνουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου κινδύνου ή ανάγκης κράτησης.

Παράλληλα, θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, δεδομένου του ιστορικού του και της προηγούμενης νοσηλείας του με δικαστική εντολή. Αν προφυλακιστεί, μπορεί να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Πηγή: skai.gr

