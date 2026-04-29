Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον δρόμο από Σίβα προς Πετροκεφάλι, στην Κρήτη, όταν δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο επιβαινόντων, και συγκεκριμένα ενός παιδιού και του πατέρα του.

Όπως μεταδίδει το neakriti, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών. Συνολικά 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση, καθώς οι συνθήκες της σύγκρουσης δυσχέραιναν την πρόσβαση.

Πληροφορίες του ίδιου μέσου αναφέρουν ότι από το τροχαίο τραυματίστηκε μια 12χρονη, η οποία διακομίζεται στο Ηράκλειο για νοσηλεία, ενώ ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

