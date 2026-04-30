«Η Ελλάδα σε μία κρίσιμη δημογραφική καμπή» είναι το θέμα του Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη από τις 6 έως τις 8 Μαΐου, με τη συμμετοχή θεσμικών, επιστημονικών και πολιτικών φορέων.

Τη διοργάνωση του συνεδρίου, που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, έχουν αναλάβει το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νήσων, ο Δήμος Ιθάκης, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας διοργανώνει θεματική επίσκεψη πρέσβεων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε συνέντευξη Τύπου που φιλοξενήθηκε στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωποι θεσμών, επιστημονικών φορέων και της αυτοδιοίκησης τόνισαν ότι το δημογραφικό αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις για τη χώρα, με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδείξει την πολυδιάστατη φύση του προβλήματος και, κυρίως, να μετατοπίσει τη συζήτηση από τη διαπίστωση στην κατάθεση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Σταύρος Αυγουστίδης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το δημογραφικό ως ένα απλό κοινωνικό ζήτημα, αλλά ως ζήτημα προοπτικής και αντοχής στο χρόνο. «Χωρίς επαρκή και ενεργό πληθυσμό, καμία πολιτική ανάπτυξης ή ασφάλειας δεν μπορεί να ευδοκιμήσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων προϋποθέτει συντονισμένη δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές επεσήμαναν ότι το δημογραφικό ζήτημα δεν αποτελεί απλώς ζήτημα αριθμών, αλλά αφορά το ίδιο το μέλλον της χώρας. Υπογράμμισαν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή που απαιτεί ουσιαστικές απαντήσεις και συντονισμένη δράση, ενώ ανέδειξαν τον επιστημονικό και θεσμικό χαρακτήρα του Συνεδρίου, το οποίο δεν παράγει δεσμευτικές πολιτικές αποφάσεις, αλλά συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Λευτέρης Κεχαγιόγλου, ανέφερε ότι το δημογραφικό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να λύσει τόσο η χώρα μας, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα μικρά νησιά έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Ο δήμαρχος Ιθάκης, Διονύσης Στανίτσας, τόνισε ότι από τις 5 έως τις 9 Μαΐου η Ιθάκη μετατρέπεται σε επίκεντρο ενός κρίσιμου διαλόγου για το δημογραφικό, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται για μια θεωρητική συζήτηση, αλλά για μια άμεση πολιτική ανάγκη. Όπως ανέφερε, το δημογραφικό αφορά την ίδια την επιβίωση των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα των νησιών, επηρεάζοντας την υγεία, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Επισημαίνοντας τις προκλήσεις της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της γήρανσης, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η αντιμετώπισή του πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, Γεώργιος Πατούλης, υπογράμμισε ότι το δημογραφικό δεν αποτελεί μόνο εθνική πρόκληση για Ελλάδα και Κύπρο, αλλά ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό ζήτημα που επηρεάζει το μέλλον των κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ανέδειξε τον ρόλο της επιστημονικής κοινότητας στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τη γονιμότητα και τις αναπαραγωγικές επιλογές.

Τέλος, ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, Αντώνης Πολυδώρου, στάθηκε στη σημασία των ιπποκρατικών αξιών, τονίζοντας ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ότι η ιατρική οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο ολιστικά, με σεβασμό και ισότητα, ιδιαίτερα σε μια εποχή αυξανόμενων προκλήσεων.

Πηγή: skai.gr

