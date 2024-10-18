Λογαριασμός
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 16χρονος που τραυμάτισε συμμαθητή του μέσα στο σχολείο στο Ηράκλειο

Αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της επαυξημένης επιμέλειας από τους γονείς του καθώς και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα 

Σχολείο

Με τους περιοριστικούς όρους της επαυξημένης επιμέλειας από τους γονείς του καθώς και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε ελεύθερος ο 16χρονος από την ενδοχώρα του Ηρακλείου, ο οποίος στις 16 Οκτωβρίου τραυμάτισε συμμαθητή του μέσα στο σχολείο.

Ο ανήλικος αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι συνεπλάκησαν με τον 15χρονο συμμαθητή του, ο οποίος, όπως ανέφερε, ξεκίνησε τον καυγά έχοντας από νωρίς προκλητική συμπεριφορά απέναντι σε τέσσερις συμμαθήτριές τους.

Ενώπιον του ανακριτή κατέθεσε και ανήλικη συμμαθήτρια και αυτόπτης μάρτυρας, η οποία υποστήριξε τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.

