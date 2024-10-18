Με τους περιοριστικούς όρους της επαυξημένης επιμέλειας από τους γονείς του καθώς και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε ελεύθερος ο 16χρονος από την ενδοχώρα του Ηρακλείου, ο οποίος στις 16 Οκτωβρίου τραυμάτισε συμμαθητή του μέσα στο σχολείο.

Ο ανήλικος αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι συνεπλάκησαν με τον 15χρονο συμμαθητή του, ο οποίος, όπως ανέφερε, ξεκίνησε τον καυγά έχοντας από νωρίς προκλητική συμπεριφορά απέναντι σε τέσσερις συμμαθήτριές τους.

Ενώπιον του ανακριτή κατέθεσε και ανήλικη συμμαθήτρια και αυτόπτης μάρτυρας, η οποία υποστήριξε τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.

Πηγή: skai.gr

